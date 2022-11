Ousmane Sonko: “Voici ce qui serait finalement reproché au journaliste Pape Alé Niang“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Ousmane Sonko: “Voici ce qui serait finalement reproché au journaliste Pape Alé Niang“ Publié le lundi 7 novembre 2022 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Sénégal: Ousmane Sonko revient sur son audition face au juge et dénonce les «comploteurs»

Tweet

Chers compatriotes,

Voici ce qui serait finalement reproché au journaliste Pape Alé Niang :

1- d'avoir divulgué un document de la police nationale, pris en prélude à l’audition d’un leader politique et instruisant des mesures sécuritaires;

2- d’avoir publié un autre document concernant les sapeurs-pompiers;

3- d’avoir détenu un document volé, estampillé confidentiel.

Pape Alé Niang a soutenu avoir vu le document de la police en question sur Internet, comme tout le monde, et n’avoir jamais publié le document des sapeurs-pompiers.

Après des heures de concertation, le pouvoir a finalement abandonné le vrai motif de l’arrestation : le rapport interne de la gendarmerie qui met sens dessus-dessous toute la sphère des comploteurs d’Etat. C’est parce qu’ils en connaissent toutes les implications et ont peur de mettre en exergue ce document explosif. Peine perdue ! Ce document est bien là où il faut.

Pape Alé Niang ne sera pas une autre victime de la bêtise étatique et de leur volonté de bâillonner toutes les voix discordantes.

Je lui apporte mon soutien total, car injustement et illégalement interpellé par la police sur instruction du parquet politique de Macky Sall. Libérez le et édifiez plutôt les Sénégalais sur le scandale des achats d’armes et sur vos relations douteuses avec la famille Peretz et ses entreprises.