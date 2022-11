Sénégal: un journaliste arrêté et une autre violentée durant le week-end - adakar.com

Sénégal: un journaliste arrêté et une autre violentée durant le week-end Publié le lundi 7 novembre 2022 | RFI

Pape Alé Niang, un journaliste sénégalais, a été arrêté le dimanche 6 novembre à son domicile et placé en garde à vue par la police. Il lui est reproché d’avoir tenu des propos diffamatoires contre des gradés de la gendarmerie et diffusé des documents secrets de l’armée. La veille, Fatou Dione a été violentée par les forces de l’ordre lorsqu’elle couvrait une manifestation. Deux affaires qui ont provoqué l’ire d’un syndicat de journalistes.



Le journaliste Pape Alé Niang a été arrêté pour « recel et publication de documents militaires sans autorisation de la hiérarchie de nature à nuire à la défense nationale, appel à la subversion et propagation de fausses nouvelles ». Selon Me Ciré Cledor Ly, l’un de ses avocats, c’est sur ordre du procureur de la République que la police a procédé à l’interpellation du journaliste, rapporte notre correspondant, Birahim Touré.