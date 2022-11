Khalifa Sall: « nous exigeons des autorités la libération immédiate de Pape Alé Niang » - adakar.com

Khalifa Sall: « nous exigeons des autorités la libération immédiate de Pape Alé Niang » Publié le lundi 7 novembre 2022

Khalifa Ababacar Sall apporte son soutien à Pape Alé Niang, interpellé par la Sûreté Urbaine ce dimanche. Dans un post Facebook, le membre de la Coalition YAW a dénoncé « avec vigueur cette arrestation qui constitue une atteinte flagrante à l’exercice du journalisme d’investigation ».

« C’est avec indignation que j’ai appris l’arrestation de Pape Alé Niang, journaliste de talent, combattant infatigable de la liberté d’expression et emblème vertueux du refus. Pape Alé est un pilier sûr de la démocratie par sa constance et son ardeur dans les combats justes contre la tyrannie », a-t-il fait savoir sur sa page visitée par Senego.



« Cette forfaiture », ajoute-t-il, « est un autre coup porté à notre aventure collective par un régime qui exerce sa tyrannie sur les vigies de la Nation ».

Khalifa Sall exige la libération du journaliste. « La liberté de la presse garantit aux journalistes la possibilité d’enquêter librement et d’informer les citoyens sur tous les sujets, sans exception. Nous exigeons des autorités la libération immédiate de Pape Alé Niang », a-t-il demandé.



Pape Alé Niang a été placé en garde à vue ce dimanche « pour divulgation de documents militaires sans autorisation de la hiérarchie »



