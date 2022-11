Pape Alé Niang placé en garde à vue - adakar.com

Pape Alé Niang placé en garde à vue Publié le lundi 7 novembre 2022

© aDakar.com par DR

Pape Alé Niang placé en garde à vue

L'étau se resserre autour de Pape Alé Niang ! Suite à son arrestation suivie de son interrogatoire , le journaliste d'investigations, par ailleurs administrateur du site Dakarmatin, vient d'être placé en garde à vue dans les locaux du commissariat central de Dakar, selon des sources de Seneweb.



Pour rappel, Pape Alé Niang a été arrêté et conduit à la Sûreté urbaine de Dakar en début d’après-midi. D'après nos sources, le journaliste est dans le viseur de la justice pour avoir appelé les troupes de l’armée à la révolte, jeté le discrédit sur l’institution militaire et divulgué des documents classés secret-Défense en plus du délit de propagation de fausses nouvelles.