Ligue 1 : l’om s’offre le derby olympien contre l’ol sans Dieng

L’Olympique de Marseille s’impose 1-0 face à l’Olympique Lyonnais grâce à un but de Samuel Gigot !

Après quatre matches sans succès en Ligue 1, les Marseillais renouent avec le succès et remontent à la 4e place avec 27 points tandis que les Lyonnais calent après deux victoires et stagnent à la 8e place avec 20 unités.