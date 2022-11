Sénégal : Macky Sall annonce des réductions de prix des loyers et des denrées - adakar.com

Le président sénégalais, Macky Sall, a annoncé, dimanche 6 novembre, une baisse du loyer et des prix de denrées. Une décision prise pour soulager les ménages confrontés à une inflation galopante.

Sur la télévision publique, le président, Macky Sall, a décrété des mesures de baisse relatives des loyers. Celles-ci concernent aussi certaines denrées alimentaires telles que le riz, l’huile, les sucres et les fournitures scolaires.



La décision intervient au lendemain d’une rencontre sur la consommation, samedi 5 novembre, à Dakar, en présence des commerçants et des industriels.



Concrètement, les réductions atteindront 5 % pour les loyers de plus de 500.000 FCFA (soit 750 euros), de 10 % pour ceux allant de 300.000 FCFA (soit 457 euros) à 500.000 FCFA et de 20 % pour ceux inférieurs ou égaux à 300.000 FCFA.



C’est cette dernière catégorie qui concerne la majeure partie des ménages sénégalais, alors que le salaire minimum équivaut à environ 75 euros dans le pays.