Un Livre rend hommage à sadio mané, un ''humaniste de bon aloi'' Publié le dimanche 6 novembre 2022





Le livre intitulé : ’’Sadio Mané, le roi lion’’, regroupant des contributions de quelques 16 journalistes Sénégalais est un ’’magnifique ouvrage’’ qui rend hommage à un ’’être multidimensionnel’’ et ’’un humaniste de bon aloi’’, a relevé, samedi à Dakar, l’ancien journaliste sportif de la Radiotélévision sénégalaise (RTS-publique), Majib Sène.



’’Sadio Mané, en vérité, est plus qu’un footballeur. Il est un humaniste de bon aloi. Un être compatissant sachant réactualiser ses rapports avec ses semblables, avec ses compatriotes et avec sa communauté d’appartenance. Il n’est ni égocentriste ni isolationniste encore moins avare. Il se positionne comme un être multidimensionnel investit d’une mission prophétique’’, souligne M. Sène, par ailleurs un des contributeurs de cet ouvrage collectif.



’’Il ne peut en être autrement lui qui est ressortissant d’une famille qui est profondément ancrée dans les valeurs immuables de l’Islam confrérique. Sa courtoisie, son humilité, ces vertus de solidarité et son comportement irréprochable dans tout font qu’il est quelqu’un dont le Sénégal se glorifie’’, a poursuivi l’ancien journaliste de la télévision nationale.



L’ouvrage de 168 pages publié chez L’Harmattan Sénégal a été coordonnée par le journaliste Mamadou Koumé, président d’honneur de l’Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS) et ancien directeur général de l’Agence de presse sénégalaise.



Outre l’ancien chef du service des Sports de l’APS Salif Diallo décédé le 31 octobre, Abdoulaye Dabo, Seydina Bilal Diallo, Cheikh Tidiane Fall, Samba Oumar Fall, Babacar Ndaw Faye, Mamadou Kassé, Ibrahima Mbengue Hubert, Babacar Khalifa Ndiaye, Cheikh Tidiane Ndiaye, Pape Lamine Ndour, Mame Fatou Ndoye, Majib Sène, Musa Siise et Abdoulaye Thiam ont contribué à l’ouvrage.



S’exprimant lors de la cérémonie de présentation et de dédicace du livre, Majib Sène a félicité l’initiateur, le journaliste Mamadou Koumé qui selon lui, ’’a su faire une œuvre utile’’.



’’Quand on a fini de lire l’ensemble des textes contenus dans cet ouvrage magnifique on a l’impression de naviguer dans un long fleuve tranquille tellement les mots employés par chacun charrient des images expressives toutes enveloppées de rythmes enivrants et de mélodies toutes d’harmonie et de symétrie pour la qualité de cette écriture’’, s’est réjoui Majib Sène.



Selon lui, ’’(…)il ne s’agit nullement d’une œuvre de dignification, mais de rendre hommage à un footballeur sénégalais qui a fini d’écrire son nom sur les tablettes de l’histoire’’.



Un livre pour lever une ’’part d’ombre’’ de la carrière de Sadio



’’Ce qui est étonnant, c’est un travail d’harmonie. Le rendu est un hommage aux qualités humaines et footballistique de Sadio Mané. Chacun [des contributeurs] s’y est mis à sa manière, entre commentaire, analyse, reportage, portrait billet. Chacun a pris le genre qu’il voulait et nous avons fait ce livre’’, a expliqué Mamadou Koumé.



L’ancien formateur au Cesti, l’école de journalisme et de communication de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar parle également ’’d’un voyage initiatique’’ pour découvrir le village de Bambaly, suivre les pas de Sadio [Mané].



’’Pour moi, c’était une part d’ombre sur la carrière de Sadio. Je voulais faire quelque chose sur Mané, un livre sur lui. Nous estimons que c’est quelqu’un de très important pour le football du Sénégal’’, a-t-il poursuivi.



A son retour de Bambaly, village natal de Sadio Mané Mamadou Koumé a décidé de faire participer d’autres journalistes à la rédaction de l’ouvrage, indique-t-on.



’’Et nous nous sommes lancés pour faire un ouvrage collectif. Nous étions cinq au départ et à la fin, 16 journalistes ont pris la plume pour parler de Sadio’’ dans un mélange de genre et de style inédits’’, s’est-il félicité.



Selon Mamadou Koumé, ’’durant ces 40 dernières années, Sadio Mané est le troisième joueur sénégalais après Jules François Bocandé, Elhadji Diouf à marquer l’histoire du football du pays’’.



Salif Diallo, un ’’pari-gagnant’’



Ce livre est dédié à l’ancien président de l’Association internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF, en anglais) Lamine Diack, à Elhadji Malick Sy ’’souris’’, ancien président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) et à Tidiane Kane, ancien dirigeant du Port autonome de Dakar, ’’des hommes généreux envers la presse et qui avaient beaucoup fait pour le football’’, selon M. Koumé.



Il a également rendu un hommage au journaliste Salif Diallo, coauteur du livre et chef du service des sports de l’Agence de presse sénégalaise (APS), décédé lundi à l’hôpital Abass-Ndao de Dakar, à l’âge de 53 ans.



’’Une pensée pieuse à Salif Diallo. Tout le monde sait le lien que j’avais avec lui. J’ai eu le privilège de l’encadrer au Cesti en 3e année et lorsque j’étais directeur général de l’APS’’, s’est souvenu Mamadou Koumé.



’’Salif a été un véritable pari-gagnant. Il a donné beaucoup de noblesse et de crédit à la rubrique sportive de l’APS’’, a-t-il relevé.



’’Il disparait prématurément, mais c’est quelqu’un qui en 20 ans a occupé une place importante dans la presse sportive de ce pays’’, a-t-il conclu.



