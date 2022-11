Kabirou Mbodje en prison : Les raisons de son incarcération… - adakar.com

News Société Article Société Kabirou Mbodje en prison : Les raisons de son incarcération… Publié le dimanche 6 novembre 2022 | senego.com

© Autre presse par DR

Paris : Kabirou Mbodje arrêté

Après avoir été mis en examen le 13 octobre, Kabirou Mbodje est désormais en prison. En effet, suite à l’information livrée par Walf, Jeune Afrique est revenu sur les détails de l’emprisonnement, le 3 novembre dernier à Paris, du fondateur franco-sénégalais de la plateforme de transfert d’argent Wari.



Les raisons de son incarcération…



D’après le procureur repris par nos confrères, cette incarcération serait justifiée en raison du risque de fuite du fondateur de la plateforme de transfert d’argent Wari. Contacté, son avocat Philippe Zeller n’avait pas répondu aux sollicitations de JA.



Pour mémoire…



« Les viols auraient été perpétrés dans la nuit du 6 au 7 octobre au domicile de l’intéressé. Après avoir passé la première partie de la soirée au Serpent à plume, un établissement situé place des Vosges, Kabirou Mbodje avait invité trois femmes dont il venait de faire connaissance par l’intermédiaire d’un de ses amis à prolonger la nuit chez lui« , rappelle la même source.



Au cours de son interrogation…



Et le lendemain soir, poursuivent nos confrères, les trois victimes présumées s’étaient rendues au commissariat pour porter plainte. De là, le fondateur de Wari avait été entendu par les enquêteurs quelques jours plus tard au retour de vacances à Ibiza. Et lors de son interrogatoire, M. Mbodje avait nié les trois viols.



