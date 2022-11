Marche pour la libération « des détenus politiques » : Le préfet de Dakar interdit la manifestation du collectif prévue ce samedi. - adakar.com

La marche pour la libération des « détenus politiques », prévue ce samedi à la place de l’indépendance par le collectif pour la libération des détenus politiques ( COLIDEP ). « Est interdit le rassemblement (sit-in) projeté le samedi 05 novembre 2022, de 10 heures à 16 heures, à la Place de l’Indépendance, par Messieurs Seydina Mouhamadou Malal DIALLO, Bayna GUEYE et Madame Yolande CAMARA, au nom d’une structure dénommée « Collectif pour la libération des Détenus Politiques (COLIDEP) », renseigne le communiqué du préfet de Dakar.



Par ailleurs, l’administrateur civil évoque comme raison de l’interdiction de ce rassemblement par des motifs de « risques de troubles à l’ordre public; entrave à la libre circulation des personnes et des biens ». Ainsi le préfet engage le Commissaire central de Dakar pour « l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux déclarants et communiqué partout où besoin sera ».