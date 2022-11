Concours Santé: Résultats catastrophiques avec15, 53 % de réussite toutes filières confondues - adakar.com

Santé
Concours Santé: Résultats catastrophiques avec15, 53 % de réussite toutes filières confondues
Publié le samedi 5 novembre 2022 | Rewmi

Concours Santé: Résultats catastrophiques avec15, 53 % de réussite toutes filières confondues

Pour la première session des examens de certification et Concours Santé de l’année 2021, les résultats des sages-femmes d’Etat obtenus sont inquiétants : 40 admissibles sur 2268 candidats, soit un taux de réussite de 1,76%. Quant aux résultats des infirmiers d’Etat, nous avons 62 admissibles sur 1641 candidats, soit un taux de réussite de 3,77%.

Selon ”Source A” le taux de réussite le plus élevé revient aux assistants infirmiers d’Etat où nous avons 159 admissibles sur 1564 candidats, soit 10% de réussite. Ainsi, ils étaient 5473 candidats en lice pour terminer avec un taux de réussite de 15,53%, toutes les trois filières confondues.



Aussi, y a-t-il lieu de rappeler que la deuxième session concerne les examens pratiques où les étudiants seront envoyés dans les établissements de santé pour se mettre à l’épreuve et tenter de séduire leurs supérieurs.