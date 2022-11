Culture africaine: les rendez-vous en novembre 2022 - adakar.com

À Hambourg, Lagos, Paris, Lomé, Besançon, Bruxelles, Apt, Marrakech, Caire, Nantes, Romainville, au Cap, Baltimore, Dakar, en salle ou en plein air, voici seize rendez-vous de la culture afro ou africaine à ne pas manquer en ce mois de novembre. N’hésitez pas à nous envoyer vos prochains événements culturels « incontournables » à l’adresse rfipageculture@yahoo.fr.



Du 3 au 13 novembre, le 11e Festival de films africains à Hambourg nous invite pour Augen Blicke Afrika. Une sélection de longs métrages, documentaires et courts métrages de plus de 20 pays africains, dont If You Are A Man de Simon Panay (Burkina Faso/France), Tug of War d’Amil Shivji (Tanzanie), Feathers d’Omar El Zohaira (Égypte) ou One Take Grace de Lindiwe Matshikza (Afrique du Sud).