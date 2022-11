Me Abdoulaye Tall : « présentement, le président Ousmane Sonko est sans garde rapprochée… » - adakar.com

Publié le vendredi 4 novembre 2022

Me Abdoulaye Tall : « présentement, le président Ousmane Sonko est sans garde rapprochée… »

« C’est un enlèvement…« , a réagi Me Abdoulaye Tall sur l’arrestation des gardes du corps de Sonko.



« Ce n’est qu’arrivé à Thiès qu’un garde nous a contactés pour nous dire qu’ils ont été amenés à Saly. Sans désemparer, nous avons fait le trajet pour venir à Mbour… Le ‘Némékou Tour’ ne va souffrir aucunement des arrestations perpétrées sur la garde rapprochée d’Ousmane Sonko« , a fait savoir le membre de Pastef.



Sonko « sans garde rapprochée« …



D’après Me Abdoulaye Tall, « présentement, le président Ousmane Sonko est sans garde rapprochée. Vous conviendrez avec moi qu’il est dans une situation de vulnérabilité et de précarité par rapport à sa sécurité. Le protocole va se réunir et nous allons peaufiner une position par rapport à cela. Le parti va se réunir pour dégager une stratégie. Il est hors de question que le président Ousmane Sonko se déplace sans garde rapprochée. C’est hors de question dans ce pays. Nous allons voir ce qu’on leur reproche« .



Lors du « Némékou Tour »…



Il regrette ainsi que « les autorités judiciaires sont en train de causer du tort à ces gardes qui viennent d’être arrêtés. Au moment où il y a eu des jets de pierre du camp de BBY, commandités par la chargée de mission à la présidence, les gardes n’étaient intéressés que par la sécurité du président Ousmane Sonko. C’est ainsi qu’ils ont réussi à l’exfiltrer, le mettre dans son véhicule et prendre le chemin de Bandia pour continuer le ‘Némékou Tour’. C’est un enlèvement. Des jets de pierre ont atteint des gardes ; j’ai les certificats médicaux…« .



Non sans annoncer une plainte « le moment venu« .



