Cherté de la vie : Macky Sall fixe le prix du loyer Publié le jeudi 3 novembre 2022

Le chef de l’Etat, Macky Sall avait demandé au premier ministre, en relation avec les associations de consommateurs et les professionnels de l’immobilier, de lui proposer d’ici le 20 octobre, un plan spécial de renforcement de la régulation des loyers, dans une dynamique de stabilisation et de baisse des prix.



Le rapport final des concertations sur la vie chère lui a été remis et d’après les conclusions des différentes commissions, les prix de plusieurs produits et services vont baisser.



Particulièrement les prix du loyer, malgré l’absence d’accord sur la méthodologie, vont subir une baisse, rapporte une source gouvernementale à L’OBS.



Entre 1994 et 2014, les loyers ont augmenté de 256% là où seuls les matériaux de construction avaient évolué de 47%.



Il est prévu une baisse immédiate et dix mesures structurelles sont envisagées pour faire baisser le prix du loyer.



Il s’agit de baisses segmentées par catégories de logement avec un barème plafonné à 150 000 FCFA pour la catégorie 1, un tarif de 150 000 à 500 000 FCFA pour la catégorie 2 et 500 000 FCFA et plus pour la catégorie 3.



Cette décision devrait faire l’objet d’un décret présidentiel qui serait applicable au 1er janvier 2023.