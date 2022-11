Ce qui s’est passé dans le bureau du Juge lors de l’audition de Ousmane Sonko - adakar.com

Ce qui s'est passé dans le bureau du Juge lors de l'audition de Ousmane Sonko Publié le jeudi 3 novembre 2022

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko a fait une déclaration

C’est Me Youssoufa Camara, membre du pool d’avocats de Ousmane Sonko, qui s’est prêté aux questions des journalistes au terme de l’audition du leader de Pastef. Ci-dessous un extrait de sa déclaration.



« Ça s’est très bien déroulé. Le doyen des juges a posé les questions nécessaires. Le procureur a posé ses questions. Ousmane Sonko a très bien répondu. Mais il a surtout démontré le complot avec les preuves à l’appui. »



Posture du juge et du procureur



« Le doyen a été très correct, la procureur a été très correcte, l’audience a été très cordiale. On a entendu notre client. Ce sont de grandes personnes très intelligentes qui ont eu à échanger. Ça s’est très bien déroulé pour Ousmane Sonko qui part chez lui. »



Touré, le prochain sur la liste



« Le doyen va poursuivre l’instruction. Certainement c’est le capitaine Touré qui va suivre. Notre client a demandé à ce que toutes les personnes qui ont touché au complot soient entendues également. Il a donné des noms, le doyen a décidé de poursuivre l’instruction. Notre client est rentré chez lui. »