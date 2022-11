Affaire Adji Sarr: Fin d’audition d’Ousmane Sonko ; arrestation de plusieurs de ses gardes du corps - adakar.com

Affaire Adji Sarr: Fin d'audition d'Ousmane Sonko ; arrestation de plusieurs de ses gardes du corps Publié le jeudi 3 novembre 2022 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Ousmane Sonko avec sa garde rapprochée

Le président du parti Pastef a été auditionné par le Doyen des juges d'instruction dans le dossier Adji Sarr, cette jeune femme qui accuse l'homme politique de viols répétés et de menaces de mort.



C'est la première fois depuis l'éclatement de cette affaire que l'opposant au régime de Macky Sall est entendu par un juge d'instruction.



Accompagné de ses avocats, ce jeudi, Ousmane Sonko a pénétré le bureau du magistrat à midi. Il en est ressorti aux environs de 15 heures. C'est le leader du parti Pastef lui-même qui a annoncé la fin de son audition.



"Mon audition a pris fin et s’est très très bien déroulée",a écrit Ousmane Sonko dans une publication sur les réseaux sociaux.



Arrestation de sa garde rapprochée



Le seul hic est que plusieurs membres de la garde rapprochée d'Ousmane Sonko ont été arrêtés pendant qu'il était en audition dans le bureau du doyen des juges d'instruction.



"(...) La gendarmerie de Macky Sall et Moussa Fall a attendu que je sois dans le bureau du Doyen des juges avec mes avocats pour kidnapper tous les éléments de ma sécurité et les conduire à Mbour, me laissant sans protection. Cette énième forfaiture ne passera pas", a indiqué Ousmane Sonko dans son post.



L'arrestation des gardes du corps d'Ousmane Sonko est liée à des violences intervenues la semaine dernière lors de l'étape de Tcheky de la tournée d'Ousmane Sonko dans le département de Mbour.



Makhtar C.