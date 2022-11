Journée noire pour les artistes: Bass Diakhaté et Pape Fall tirent leur révérence - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Necrologie Article Necrologie Journée noire pour les artistes: Bass Diakhaté et Pape Fall tirent leur révérence Publié le jeudi 3 novembre 2022 | Enquête Plus

© Autre presse par DR

Les deux artistes sont décédés, mercredi

Tweet

Un talentueux comédien et un brillant musicien sont décédés hier. Basse Diakhaté, hospitalisé à l’hôpital Abass Ndao depuis quelques jours, a tiré sa révérence ce mercredi aux premières lueurs du jour. La levée du corps s’est tenue à l’hôpital Abass Ndao. Il a été inhumé à Touba. Les condoléances seront reçues chez lui à Ndiassane Bambilor.



Dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, le ministre de la Culture et du Patrimoine historique lui a rendu hommage. "Je présente mes condoléances à sa famille, à ses proches et à toute la communauté des acteurs et professionnels de la culture. Que le Seigneur l'accueille au paradis et accorde à sa famille et à ses proches la foi et la force nécessaires en de pareilles douloureuses circonstances. Il a vécu en homme digne et a quitté ce bas monde en préservant sa grandeur et son sens de l'humour’’, d’après Aliou Sow.



‘’Le vendredi passé, de l'aéroport, je suis allé directement le voir sur son lit d'hôpital, à Abass Ndao, pour faire prendre les dispositions nécessaires pour son suivi médical. En dépit de son état particulier, il avait tenu à me délivrer un message de remerciements et surtout de plaidoyer en faveur des artistes sénégalais’’, a dit M. Sow.



‘’Bass et sa famille sont dignes de respect et d'éloges. Ensemble, nous avons géré son dossier sans exposition médiatique non nécessaire. Ils ont préféré passer par les canaux officiels, en préservant l'honneur du malade’’, s’est-il félicité.



Alors que les acteurs culturels pleuraient la mort de Bass Diakhaté, le salsero Papa Amadou Fall dit ‘’Pape Fall’’ l’a suivi dans l’après-midi. La levée du corps et la prière mortuaire se feront ce matin à 10 h à la mosquée de Darou Salam à Rufisque, d’après sa famille. Il sera ensuite inhumé aux cimetières de Dangou.



Pape Fall était chanteur du Star Band de Dakar, la formation pépinière du Miami Club d’Ibra Kassé qui a accueilli de nombreux talents sénégalais tels que Pape Seck, Yakhya Fall, Dexter Johnson, Laba Sosseh, Pape Djiby Ba, Mar Seck, Doudou Sow ou encore Youssou Ndour.



En 1980, Pape Fall quitte le Star Band pour former son propre groupe, l’Africa Band, qui devint plus tard Nder de Dakar. Avec ce groupe, il sort sa première cassette ‘’Nagou’’. En 1984, retour au Star Band et nouvelle collaboration avec Ibra Kassé, père de la musique moderne sénégalaise et propriétaire du Miami Night-Club. Il restera au Star Band, même après la mort du père fondateur de l’orchestre en 1992, rappelle Sudonline.



‘’EnQuête’’ présente ses condoléances aux familles Diakhaté et Fall, ainsi qu’à tous les acteurs culturels.