Ousmane Sonko appelle ses partisans à vaquer à leurs occupations le jour de son audition Publié le jeudi 3 novembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko, leader de Pastef

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, qui doit faire face au Doyen des Juges, jeudi, pour une audition dans le cadre de l’affaire ‘’Sweet beauty’’ a appelé ses partisans à rester chez eux et à vaquer à leurs occupations.



Dans une déclaration, M. Sonko ‘’demande à tous les Sénégalais surtout les jeunes, de rester chez eux ou de vaquer à leurs occupations’’.



’’Je ne sollicite l’accompagnement d’aucun individu si ce ne sont mes avocats. J’ai demandé aux leaders de Yewwi Askan Wi qui voulaient m’accompagner de sursoir à ça’’, a ajouté Sonko.



Il a rassuré ces partisans, soulignant que ’il s’agit d’une ‘’simple audition’’, une procédure normale dans un dossier judiciaire.



’’Cette convocation, c’est moi qui l’ai réclamée. Il n’y a rien de plus ordinaire. Demain, je vais tranquillement aller répondre au Doyen des juges et retourner passer la nuit chez moi’’, a-t-il dit.



Le leader de Pastef/Les patriotes a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire depuis mars 2021. Il est accusé de ‘’viols répétés et de menaces de morts’’ par une employée d’un salon de massage, Adji Sarr.