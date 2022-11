Sonko chez le juge demain : pour une sweet dans le calme - adakar.com

Ousmane Sonko, leader de Pastef

La Conférence des leaders de Yewwi va indiquer à l’opinion quelle position elle va prendre face à la convocation par la Justice de Sonko demain. L’intérêt de Sonko et du pays serait que tout se passe dans le calme.



Par Mohamed GUEYE – En prélude à la convocation de Ousmane Sonko demain par le juge, pour être entendu sur les accusations qui sont portées à son endroit par la dame Adji Sarr dans le cadre de ce qui est communément appelé «Affaire Sweet Beauty», les alliés du leader du Pastef veulent sonner la mobilisation. On imagine que ce sera cela l’objet du point de presse que la Conférence des leaders de Yewwi compte tenir ce matin.



S’il ne s’agit pas pour ces responsables politiques de vouloir braver la loi et l’autorité, ce ne sera pas non plus trop s’avancer que de penser qu’ils vont vouloir mobiliser une grande foule pour «accompagner» leur compagnon à son rendez-vous avec le juge Oumar Maham Diallo, à l’image de ce qu’ils avaient voulu faire en mars 2021, lors de la première convocation du même Ousmane Sonko.



Or, cette fois-ci, les Forces de l’ordre ne semblent pas vouloir se laisser prendre par surprise, et ont pris des dispositions pour «quadriller» la ville et sécuriser les personnes et les biens. Il est à croire que la mobilité des personnes sera fortement réduite au centre-ville demain. Si les gens persistent à vouloir braver les interdictions de rassemblement, cela ne manquera pas de déboucher sur des affrontements.



Cette affaire, qui tend à prendre ce pays en otage, n’a que trop duré, et cela n’est dans l’intérêt de personne. Même Ousmane Sonko a intérêt à crever l’abcès et à savoir ce que lui réservent les juges de son pays. Ce n’est pas bien, pour la suite de sa carrière, qu’il se réfugie derrière des hordes de fidèles pour vouloir échapper aux accusations d’une faible femme. L’attitude responsable pour un dirigeant politique de sa trempe serait, tout en appelant à la mobilisation de ses troupes, de leur demander de garder leur sérénité et de le laisser se rendre seul au Tribunal. Ce sera la meilleure manière d’éviter une tragique bavure.



Cette affaire a déjà causé plusieurs morts et blessés ; personne n’a intérêt à ce qu’il y en ait d’autres. Surtout pas Ousmane Sonko.

