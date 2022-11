Concert de Fally Ipupa à Kinshasa: police et organisateurs se rejettent les responsabilités - adakar.com

Concert de Fally Ipupa à Kinshasa: police et organisateurs se rejettent les responsabilités

Les autorités congolaises affirment toujours que neuf spectateurs et deux policiers sont morts, samedi 29 octobre, dans des bousculades lors du concert de Fally Ipupa au stade des Martyrs à Kinshasa. La justice a ouvert un dossier judiciaire contre les organisateurs. Les premiers actes de procédure ont été posés.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa



Une équipe d’enquêteurs s’est rendue au stade en début de semaine pour établir des procès-verbaux. La police assure avoir mobilisé 2 500 policiers pour maintenir l’ordre autour et à l’intérieur du stade de 80 000 places assises.



Selon le communiqué du chef de la police, c’est sans doute le trop plein de spectateurs – ils étaient plus de 120 000 – qui a provoqué le drame du 29 octobre au stade des Martyrs à Kinshasa, durant le concert de Fally Ipupa. Neuf spectateurs et deux policiers sont morts dans des bousculades.