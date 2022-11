Touba: une "awoo" mord et ampute l’oreille de sa "ñaréle" pour un morceau de pain - adakar.com

Publié le jeudi 3 novembre 2022



Touba: une "awoo" mord et ampute l`oreille de sa "ñaréle" pour un morceau de pain

Les relations entre les coépouses ne sont pas toujours au beau fixe. Il suffit d'une petite étincelle pour que ça pète. C'est ce qui s'est produit à Garou Bou Ndao, à Touba. Sinon comment comprendre que les deux coépouses s'entredéchirent pour un morceau de main jusqu'à ce qu'elles se retrouvent en prison.









Les populations de Gare Bou Ndao, n'en reviennent pas. La première épouse ("awoo") a mordu jusqu'à amputer une partie de l'oreille de la deuxième femme de son mari ("ñaréle") , pour un morceau de pain.



Tout est parti lorsque la "ñaréle" a demandé sa part du pain à sa coépouse. C'était le tour de cette dernière de préparer le petit-déjeuner. Sa requête sans réponse la dame, S.Cissé est partie directement prendre un morceau de pain.





Non contente de l'acte de la deuxième épouse, la ''awoo'' B.Sougou a arraché ledit morceau au moment où S.Cissé mettait du chocolat dans son pain selon des sources proches du parquet. Il s'en est suivi une discussion qui tourne vite au vinaigre dans ce paisible quartier de Touba. Elles se sont livrées à une violente bagarre au cours de laquelle la ''awoo'' a mordu et a amputé une partie de l'oreille droite de sa coépouse qui a blessé également sa belligérante.





Munies d'un certificat médical, S.Cissé et B.Sougou ont déposé respectivement une plainte sur la table du chef de service du Poste de Police de Gouy-Mbind. Mais les deux coépouses ont été placées en garde à vue pour coups et blessures volontaires réciproques d'après nos sources proches du parquet.



A l'issue de l'enquête diligentée par les hommes du lieutenant Ndiogou Mbaye, les deux coépouses ont été déférées le mercredi 2 novembre 2022, dans la matinée, au tribunal d'instance de Mbacké.



Elles ont été envoyées en prison par le délégué du procureur près dudit tribunal, S.O.Diallo. Ironie du sort, S.Cissé et B.Sougou partagent la même chambre dans la maison d'arrêt et de correction de Mbacké, en attendant le jour de leur procès d'après les informations de Seneweb.