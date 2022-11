Alioune Tine : « le débat sur les 45 milliards d’armes est un débat qu’il faut mener jusqu’au bout… » - adakar.com

Alioune Tine : « le débat sur les 45 milliards d'armes est un débat qu'il faut mener jusqu'au bout… » Publié le jeudi 3 novembre 2022

Rencontre entre l`opposition et la société civile

Vendredi 28 septembre 2018. Dakar. Des acteurs de la société civile ont rencontré des membres de l`opposition sénégalaise pour échanger sur le fichier électoral en direction de l`élection présidentielle de 2019. Photo: Alioune Tine, acteur de la Société civile Tweet

La polémique autour d’un contrat d’armement de 45 milliards signé entre l’Etat du Sénégal et un supposé trafiquant d’armes nigérien, continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Et pour Alioune Tine, le débat sur les 45 milliards d’armes est un débat qu’il faut mener jusqu’au bout pour que toute la lumière soit faite.« Le débat sur les 45 milliards d’armes est un débat qu’il faut mener jusqu’au bout pour que toute la lumière soit faite », estime le fondateur d’Afrikajom Center, Alioune Tine.



Et d’ajouter : « La mal gouvernance dans les armées et leurs effets pervers sur la sécurité et la vulnérabilité des Etats font problème ».