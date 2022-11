Vidéo: Lancement du clip de la chanson officielle de la Campagne Citoyenne pour la Limitation des Mandats - adakar.com

Vidéo: Lancement du clip de la chanson officielle de la Campagne Citoyenne pour la Limitation des Mandats Publié le mercredi 2 novembre 2022

Des artistes panafricains lancent une vidéo contre le 3e mandat

Le clip officiel de la chanson < Limitons les mandats ! >, composée par Meiway, Didier Awadi et 9 autres artistes africain.e.s engagé.e.s dans la Campagne Citoyenne pour la Limitation des Mandats, a été lancé mardi 1er novembre. Cette chanson est un appel à tous les dirigeants africains qui s'éternisent au pouvoir : ils doivent promouvoir l'alternance démocratique et permettre à la jeunesse africaine de construire le continent Nous invitons tous les acteurs et actrices engagé.e.s pour la limitation des mandats en Afrique et dans le monde à partager cet appel.



La Campagne Citoyenne pour la Limitation des Mandats est une initiative qui vise à promouvoir la démocratie et à sensibiliser sur les enjeux de bonne gouvernance et d'alternance démocratique sur le continent africain. La campagne devait être inaugurée lors d'un grand concert panafricain le 17 septembre 2022, à l’hôtel Radisson Blu à Dakar. Sénégal.



Malheureusement, le concert a été interdit par la préfecture de Dakar Dans sa décision, le

préfet a estimé que la tenue du concert « comporte des risques de troubles à l'ordre public et

d'accidents ».



Lors de ce concert, les onze artistes africains qui se sont engagé.e.s dans cette campagne allaient présenter au public une chanson intitulée « Limitons les mandats I » célébrant la démocratie et la bonne gouvernance Face à la censure, les artistes ont décidé de profiter d'être ensemble pour tourner un clip à l’ile de Gorée. Après plusieurs mois de travail, le clip a été lancé le 1er novembre sur Youtube.



Dans cette chanson, les artistes ont voulu rendre hommage à la jeunesse africaine qui incarne « le futur du continent ». Mais il s agit surtout d'un appel adressé aux dirigeants du continent pour qu'ils respectent le principe de deux mandats et laissent la jeunesse construire son avenir en Afrique. La chanson mélange plusieurs styles : le rap. le slam, le zoblazo. entre autres. Se voulant panafricaine, elle est aussi chantée dans plusieurs langues locales comme le N'zima, le Yoruba, le Fon. l'Ewé. le Zarma et le Haoussa.



Tournons La Page et les organisations partenaires de cette campagne, sont très contentes que ce projet ait permis à des artistes de différentes nationalités de se réunir et de partager sur des problématiques communes. C'est ainsi que Meiway (Côte d’ivoire). Amen Jah Cissé (Togo), Elom 20ce (Togo), Didier Awadi (Sénégal). Don Stash (Togo). Léman (Bénin). Lyne des mots (Côte d'ivoire), Momo Kankua (Togo), Nanda (Gabon). Nourrath la Debboslam (Niger) et Papy Kerro (RDC) ont décidé de s'engager sur le long terme en créant le « Collectif des Artistes Panafricains » (CAP).



Nous appelons tous les acteurs et actrices engagé.e.s pour la limitation des mandats en Afrique et dans le monde à partager cet appel.







CAP (Collectif des Artistes Panafricains) - Limitons les mandats (clip officiel)

Publié le: 2/11/2022 | Autre Presse TV