Abidjan le 02 Novembre 2002. La cérémonie d'ouverture de l'Africa Investment Forum 2022 organisé par la Banque Africaine de Développement (BAD) et ses partenaires s'est déroulée à Sofitel Hôtel Ivoire Abidjan, en présence du Vice Président de la République et le chef du gouvernement de Côte d’Ivoire ainsi que des Chefs d'État du Ghana, de l'Éthiopie et du Zimbabwe.