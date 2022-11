Sénégal: saisie record de cocaïne dans un camion en provenance du Mali - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal: saisie record de cocaïne dans un camion en provenance du Mali Publié le mercredi 2 novembre 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Drogue : 40 kg de drogue d`une valeur de 3 milliards FCFA saisis par la douane sénégalaise

Tweet

Samedi 29 octobre, 300 kilos de cocaïne transportés depuis le Mali ont été saisis. Le Sénégal évoque la « plus grosse saisie par voie terrestre jamais réalisée » dans le pays.



C’est à Kidira, ville frontière et poste stratégique entre le Mali et le Sénégal, que les douaniers sénégalais ont intercepté un camion frigorifique. Les 300 kilos de cocaïne étaient dissimulés dans un double-fond dans le véhicule. Le chauffeur du camion et son assistant ont été appréhendés après la pesée du chargement. Des devises de nombreux pays de la sous-région – francs CFA, francs guinéens, mais également des dollars – ont été retrouvés sur eux.



Dans un communiqué diffusé dimanche 30 octobre, au lendemain de la saisie, les douanes ont indiqué que le véhicule, parti de Bamako, devait rejoindre Dakar et sans doute le port de la capitale, un maillon essentiel pour ravitailler le Mali.