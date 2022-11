Ligue des Champions : Francfort renverse le Sporting et rejoint les huitièmes, le Barça, le Bayern et Liverpool s’imposent face au Viktoria Plzen, à l’Inter et Naples - adakar.com

Publié le mercredi 2 novembre 2022

Ligue des Champions : Francfort renverse le Sporting et rejoint les huitièmes, le Barça, le Bayern et Liverpool s'imposent face au Viktoria Plzen, à l'Inter et Naples

© Autre presse par dr

Après sa difficile victoire face au Viktoria Plzen, le Barça quitte la C1 pour la C3 sur un ultime succès (4-2). Dans l’autre rencontre du groupe C, le Bayern s’est imposé face à l’Inter (2-0) et termine en tête. De son côté, Francfort a renversé le Sporting (2-1), les Allemands sont donc qualifiés pour la suite de la compétition. Enfin dans le groupe A, Liverpool a battu Naples à Anfield (2-0), même si les Partenopei terminent premiers devant les Reds, et l’Ajax les Rangers à Glasgow (3-1) .



Fin de la phase de poule de la Ligue des Champions cette semaine et notamment pour les groupes A, B, C et D ce mardi. Malgré son élimination actée depuis la défaite face au Bayern lors de la précédente journée, le Barça souhaitait s’imposer pour sortir de la plus prestigieuse des compétitions par la grande porte. Et les Barcelonais partaient tout de suite à l’assaut des cages du Viktoria Plzen. Sur un centre de Jordi Alba, Ferran Torres, trop court, était tout proche d’ouvrir le score (2e) mais ce n’était que partie remise quelques minutes plus tard. A la suite d’une mauvaise appréciation de Jindrich Stanek permettait à Marcos Alonso de le devancer et de pousser le ballon au fond des filets (6e, 1-0). Peut-être trop confiants, les joueurs de Xavi se faisaient plusieurs belles frayeurs par la suite. Tout d’abord quand le coup franc de Lukas Kalvach trouvait la tête de Tomas Chory qui terminait sa route sur la barre transversale d’Iñaki Peña (20e). Peu après, Lukas Kalvach manquait à son tour l’égalisation. L’attaquant de Plzen perdait son duel face à Iñaki Pena (30e). Enfin, Adam Vlkanova pénètrait dans la surface avant d’effacer Hector Belerin et Gerard Piqué mais son tir passait au-dessus alors qu’il avait fait le plus dur (38e).