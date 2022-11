Régularisation du foirail de Diamaguene : Macky veut un bétail électoral - adakar.com

News Politique Article Politique Régularisation du foirail de Diamaguene : Macky veut un bétail électoral Publié le mercredi 2 novembre 2022 | Le Quotidien

En meeting sur le site du foirail de Diamaguène Sicap Mbao, les ministres, Cheikh Oumar Anne et Aly Saleh Diop, sont allés jusqu’à brandir le titre foncier du terrain sur lequel est installé le marché d’échange de bétail dans la région de Dakar. Cela, pour inciter les opérateurs du lieu à approuver un éventuel 3ème mandat pour le Président Macky Sall et voter pour ce dernier.



Par Abdou Latif MANSARAY – A l’approche de l’élection présidentielle, le camp du pouvoir veut mobiliser des partisans par tous les moyens. Le week-end dernier, les éleveurs du foirail de Diamaguène Sicap Mbao se sont retrouvés au cours d’une grande mobilisation. A cette rencontre, on a noté la présence de ténors du parti au pouvoir. Parmi lesquels on peut citer les ministres Aly Saleh Diop, ministre de l’Elevage et des productions animales, et Cheikh Oumar Anne, ministre de l’Education nationale.

Ces derniers ne sont pas venus les mains vides, puisque qu’ils avaient dans leurs dossiers, le titre foncier du site du foirail. Quand ils l’ont brandi en l’air, des éleveurs sont tombés en transe et certains ont déclaré valider un 3ème mandat pour le Président Macky Sall.



«Ces gens de l’opposition, s’ils savaient ce qui les attend, ils resteraient dans leur coin et garderaient leur calme. Nous n’attendons que le signal du chef de l’Etat.



Si c’est pour être prêts, nous le sommes. Si c’est pour mobiliser, nous le sommes, quel que soit le prix, nous le mettrons pour faire réélire le Président Macky Sall.

Aujourd’hui, vous avez ce sésame qui est le titre foncier du site. Beaucoup de personnes lorgnent ce site alors que vous êtes là depuis 1945. Vous n’avez pas eu de papiers. Aujourd’hui, si ce n’était pas Macky Sall, vous n’alliez jamais entrer en possession de ce site», a déclaré le ministre de l’Education nationale, Cheikh Oumar Anne. Des propos qui ont rendu hystériques les éleveurs du foirail.



Dans une ambiance indescriptible, le ministre de l’Education a poursuivi de manière à inciter ses interlocuteurs à se préparer à un devoir de reconnaissance envers le chef de l’Etat sortant. «Pour le troisième mandat, c’est acquis. Pourquoi c’est acquis ? Parce que le Président a un bilan élogieux. Au vu de toutes les réalisations qui ont été faites. Aujourd’hui, c’est une fierté pour le Sénégal. Même au sein de l’opposition, certains (es) reconnaissent le travail qui a été fait. Alors qu’est-ce qu’ils veulent encore ? Diriger un pays n’est pas donné à n’importe qui et pour reprendre les propos du maire Racine Talla, «nous n’allons jamais laisser des arrivistes, qui n’ont aucune expérience de ce qu’est un Etat, nous mettre dans le pétrin»», a enchaîné le responsable politique dans un brouhaha persistant provenant des éleveurs qui semblaient dans un état second.



Il augmente la dose : «Ne vous laissez pas distraire par une bande de dormeurs qui ne cherchent qu’à déstabiliser le pays. C’est peine perdue pour eux, nous sommes prêts à les affronter et ce sont les Sénégalais qui feront leur choix.»

«Des khalifes généraux ont encouragé Macky et lui ont demandé de continuer son travail»



Le ministre de l’Elevage a donné une information de taille. Et c’est pour dire que le chef de l’Etat, «malgré certaines personnes qui essaient de le contester, a reçu la bénédiction des khalifes généraux, qui lui ont demandé de continuer son travail pour le Sénégal. Aujourd’hui, Macky est notre candidat et personne d’autre. Parce que là où nous sommes, il n’y a pas encore de personne qualifiée qui puisse le remplacer à l’heure actuelle».

latifmansaray@lequotidien.sn