News Politique Article Politique L’ancien Procureur spécial de la CREI, Alioune Ndao manifeste son soutien à Ousmane Sonko… Publié le mercredi 2 novembre 2022 | senego.com

CREI : l’ancien procureur spécial Alioune Ndao raconte son limogeage en plein procès Karim Wade

« Je manifeste mon soutien total à Ousmane Sonko dans cette épreuve injuste que Macky SALL est entrain de lui faire subir« . Une réaction de l’ancien Procureur spécial de la CREI, Alioune Ndao qui s’en prend à Macky Sall, sur sa page Facebook.



D’après le Secrétaire Général du Parti pour la Justice, la Démocratie et le Développement PJ2D Ande Doxal Deug, « pour Macky SALL, le seul CRIME qui existe au Sénégal c’est le fait d’être OPPOSANT« .



Pourchassés en justice…



« C’est pourquoi il a sous son aile protectrice tous les délinquants à col blanc qui ont volé les milliards de ce pays alors, que pendant ce temps, ceux qui ont le courage et le patriotisme de s’opposer à son régime despotique sont écoutés, suivis et pourchassés en justice. Macky SALL a rabaissé ce pays aux pires périodes de l’époque senghorienne. Mais patience bientôt tout ceci prendra fin« , conclut-il.



