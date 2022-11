Mort de Ghislaine Dupont et Claude Verlon: 9 ans après, de nouvelles demandes de déclassification - adakar.com

Mort de Ghislaine Dupont et Claude Verlon: 9 ans après, de nouvelles demandes de déclassification Publié le mercredi 2 novembre 2022 | RFI

© Autre presse par dr

Nouvelles demandes de déclassification de documents secret-défense, analyses téléphoniques : neuf ans après l'enlèvement et l'assassinat de nos collègues Ghislaine Dupont et Claude Verlon à Kidal (nord du Mali) par des jihadistes d’Al-Qaïda au Maghreb islamique, le point sur les dernières avancées de l’enquête.



L’essentiel du travail des enquêteurs s’est concentré ces douze derniers mois sur l’analyse des relevés téléphoniques des protagonistes du drame, et notamment des puces retrouvées dans le véhicule abandonné par les ravisseurs. Les fadettes de l’opérateur Malitel, obtenues de haute lutte il y a un peu plus d'un an, sont venues compléter celles d’Orange Mali déjà versées au dossier. L’analyse des experts de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) est loin d'être terminée, mais elle permet déjà d’élargir le spectre des suspects.