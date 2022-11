Le ministre Cheikh Oumar Anne est catégorique : « Que Macky Sall sollicite un autre mandat… » - adakar.com

Le ministre Cheikh Oumar Anne est catégorique : « Que Macky Sall sollicite un autre mandat… » Publié le mercredi 2 novembre 2022 | senenews.com

La grande promesse de Cheikh Oumar Anne à Macky Sall

Le ministre de l’Éducation nationale est d’avis que le président Macky sall peut briguer un second mandat pour la présidentielle de 2024. »La Constitution du Sénégal permet à Macky SALL de se présenter en 2024, il n’y a pas de doute là-dessus », a déclaré Cheikh Oumar Anne. Il s’exprimait lors d’un meeting organisé par les éleveurs du Foirail de Diamaguène.



« 2024, c’est déjà acquis pour le Président Macky SALL. Après un mandat, ce qu’on demande, c’est un bilan. Et sur ce point, le président de la République n’a pas de souci à se faire, parce qu’il a très bien travaillé. Son bilan est élogieux dans tous les secteurs. Ses adversaires évitent de parler de bilan, parce qu’ils savent qu’il a été à la hauteur. Le Président Macky SALL mérite un autre mandat au vu de son bilan. Qu’il sollicite un autre mandat ou pas, c’est lui notre candidat pour 2024. Les éleveurs et tous les Sénégalais vont l’élire de nouveau jusqu’en 2029« , a tonné le maire de Ndioum .