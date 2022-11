Coupe du monde 2022 football : à savoir de « Al Rihla », Le ballon connecté du mondial 2022 - adakar.com

News Sport Article Sport Coupe du monde 2022 football : à savoir de « Al Rihla », Le ballon connecté du mondial 2022 Publié le mercredi 2 novembre 2022 | africatopsports.com

© Autre presse par DR

La Croatie en finale de la Coupe du monde contre la France, dimanche

Comme ce fut le cas pour « Dzabilani » entre autres pour le Mondial sud-africain en 2010, le Qatar a également son propre ballon, pour la grand-messe de ce mois de novembre. Il se nomme « Al Rihla » et suscite bien de la curiosité.

Les Origines du « Al Rihla »



« Al Rihla » veut dire « voyage » en arabe, autant dire que ce cuir rond à travers les villes du Qatar, fera voyager le monde du football, tout le temps de la compétition, et cela s’entend. Son design est inspiré par « la culture, l’architecture, les bateaux traditionnels et le drapeau du Qatar », a expliqué la FIFA. En termes d’aspect, ce ballon aux multiples couleurs est composé d’une « base blanche nacrée inspirée de l’industrie perlière traditionnelle du Qatar ». L’on y aperçoit aussi des zébrures dorées bleues et rouges. «Al Rihla» est formé de 20 panneaux Speedshell dont la forme est inspirée des voiliers traditionnels dhow.