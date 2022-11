Convocation d’Ousmane Sonko: Déthié Fall annonce la suspension de sa tournée et son retour à Dakar - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Convocation d’Ousmane Sonko: Déthié Fall annonce la suspension de sa tournée et son retour à Dakar Publié le mardi 1 novembre 2022 | aDakar.com

© aDakar.com par DF

Nécrologie - Décès de Ameth Amar : La levée du corps a eu lieu à la mosquée du Point E

Dakar, le 26 juillet 2019 - La levée du corps de feu Ameth Amar a eu lieu, ce vendredi 26 juillet 2019, à la Grande mosquée du Point E. Plusieurs personnalités politiques et du milieu des affaires y ont assisté. Photo: Déthié Fall, vice-président du Rewmi Tweet

Du fait de l'audition du Président Ousmane SONKO prévue ce jeudi 03 novembre 2022, je suspens mes activités initialement programmées dans la diaspora entre le 02 et le 05 novembre pour revenir sur Dakar dès demain incha’Allah afin d’être aux côtés d'un ami et frère.



Quand le devoir patriotique nous interpelle, notre présence devient une obligation .



Par conséquent, je présente mes excuses à toutes les sénégalaises et sénégalais qui se sont déjà mobilisés pour les activités qui étaient retenues entre le 02 et 05. J’ai conscience des préjudices que ça leur occasionnera mais je reste convaincu qu'ils comprendront du fait des enjeux liés à la défense de notre démocratie.



Déthié FALL,

Président du PRP



Fait à Paris le 01 novembre 2022.