Pour la Coupe du monde FIFA Qatar 2022, l'objectif des Lions Indomptables du Cameroun est clair : faire mieux qu'en 1990
Publié le mardi 1 novembre 2022

© Autre presse par DR

Les Lions Indomptables du Cameroun à la coupe du monde en 1990

Le Cameroun est à sa huitième participation à une phase finale de la coupe du monde. Sa meilleure performance, c’était en 1990, en Italie. Souvenirs. Match d’ouverture, Argentine-Cameroun. Diego Maradona est au sommet de son art. Mais les Lions sont indomptables. Un but à zéro à la fin du match.



But de Oman Biyik de la tête, à la 67eme mn de jeu, devant 73780 spectateurs. Deux victoires, (Argentine-Cameroun: 0-1, Cameroun-Roumanie 2-1), une défaite (Cameroun-Union Soviétique: 0-4). Et le représentant africain termine leader de sa poule.



En huitième de finale, qui ne se souvient des roulements de bassin de Roger Milla? Le Vieux lion avait frappé deux fois face à la Colombie, face à l’imprudence du gardien Higuita, la ruse et la férocité du prédateur (2-1). Le Cameroun devient alors la première équipe africaine à se qualifier pour les huitièmes. Les Lions tombent en quart de finale face à l’Angleterre (2-3 après les prolongations).