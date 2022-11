Financement marchés de Dakar : Séance de travail entre le ministre Victorine Ndeye et l’Ascodem (Vidéo) - adakar.com

Dakar, le 21 septembre 2022 - La passation de service entre Victorine Ndeye, ministre de la Microfinance de l'Économie Sociale et Solidaire et sa prédécesseure Zahra Iyane Thiam a eu lieu, ce mercredi 21 septembre.

Le ministre de la microfinance, de l’Économie sociale et Solidaire, Victorine Anquediche Ndeye a présidé lundi, à Diamniadio, une séance de travail qui a réuni des membres de l’Association Sénégalaise des commerçants et délégués de marchés (Ascodem).



Cette rencontre est partie de l’audience que les commerçants avaient sollicitée avec l’autorité coïncidant avec le financement d’un milliard de F Cfa que le chef de l’Etat avait accordé à l’Ascodem. « On a fait les deux en même temps parce qu’on est dans le temps de l’action. Il faut aller vite« , a déclaré le ministre.



Cette importante rencontre avec l’autorité a été une occasion pour les commerçants, notamment de la région de Dakar, de remercier le président de la République Macky Sall qui a mis à leur disposition une dotation d’un milliard de F Cfa. « Ils ont dit que depuis 40 ans, ils viennent de bénéficier d’un financement. Cause pour laquelle ils remercient le président de la République« , a expliqué Victoire Anquediche Ndeye. Qui rappelle la garantie a été supprimé pour les financements et les taux diminués.