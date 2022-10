Décès du journaliste Salif Diallo, de l’APS - adakar.com

Salif Diallo, journaliste sportif, est décédé

Le journaliste Salif Diallo, chef du service des sports de l’Agence de presse sénégalaise (APS), est décédé lundi à l’hôpital Abass-Ndao de Dakar, à l’âge de 53 ans, a-t-on appris du directeur général de l’entreprise, Thierno Birahim Fall.



Depuis plusieurs années, Salif Diallo dirigeait le service des sports de l’agence. Journaliste des sports dans l’âme, il a pris part à la couverture de tous les grands événements sportifs mondiaux et africains, dont toutes les éditions de la Coupe du monde de football depuis 2002, de la Coupe d’Afrique des nations de football et des Jeux olympiques.



‘’C’est la perte terrible d’un frère et d’un collègue. C’était un journaliste très productif, au service du sport sénégalais et africain, un digne représentant de l’APS’’, a témoigné le directeur général de l’APS.



‘’C’est une grosse perte. Salif Diallo était un travailleur infatigable. Nous nous inclinons devant la volonté de Dieu et prions pour le repos de son âme’’, a ajouté Thierno Birahim Fall.