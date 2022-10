Burkina : au moins 13 soldats tués dans une embuscade - adakar.com

Burkina : au moins 13 soldats tués dans une embuscade Publié le lundi 31 octobre 2022 | Agence de Presse Africaine

Les groupes armés non étatiques ont encore fait des victimes dans les rangs de l'armée Burkinabè.



Des soldats en partance pour la relève au détachement militaire de Natiaboani, dans l'Est du pays, sont tombés dans une embuscade tendue par des hommes armés, hier samedi, a appris APA. L'incident s'est produit à hauteur du village de Katamboari, au Nord de Fada N’Gourma.



Des civils et des Volontaires pour la défense de la patrie (VD)P faisaient également partie du convoi. "Les terroristes étaient tous habillés en tenue léopard (dotation de l'armée) dans des pickup et motos et ont réussi à infiltrer le convoi", soutient une source sécuritaire, qui ajoute que les assaillants sont venus en "nombre très important".



Le bilan provisoire et non officiel,de l'embuscade est de 13 soldats et de 02 supplétifs civils de l'armée tués, rapportent plusieurs sources concordantes jointes par APA.



Elles décrivent "une embuscade très violente" qui aurait fait des dégâts matériels importants. Les assaillants ont aussi emporté du matériel militaire, ajoutent nos sources. Elles indiquent que l'alerte avait été donnée et un appui aérien avait été demandé. Cependant, elles ne précisent pas si l'armée de l'air a pu intervenir.



Cette attaque intervient 5 jours après celle qui a visé le 14e régiment interarmes de Djibo et qui a coûté la vie à 10 militaires. La riposte, selon le communiqué de l’État-major, avait permis de neutralisés 18 terroristes.



Le Burkina Faso est confronté depuis sept ans à une insurrection des groupes armés terroristes. Ils ont fait plusieurs milliers de victimes et entraîné le déplacement de près de deux millions de personnes.



