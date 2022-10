Le « Nemeeku Tour » de Ousmane Sonko émaillé d’incidents - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le « Nemeeku Tour » de Ousmane Sonko émaillé d’incidents Publié le lundi 31 octobre 2022 | Rewmi

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko a fait une déclaration

Tweet

À Tchiky, où Ousmane Sonko s’est rendu dans le cadre de sa caravane, des membres de l’Apr ont provoqué le « nemeeku Tour » du leader de Pastef.

Ousmane Dione, frère de Fatou Dione membre de l’Apr, a attaqué le cortège de Sonko avant de crier le nom d’Adji Sarr. Ce qui a sorti les gardes du corps d’Ousmane Sonko de leurs gonds.

Un des blessés serait entre la vie et la mort, selon sa grande sœur Fatou Ndione, responsable politique de l’Apr à Tchiky, est actuellement en train d’être acheminé à l’hôpital de Mbour.

Présentement, les deux camps s’accusent mutuellement. D’après la coordinatrice de l’Apr, Fatou Dione, des garde-corps d’Ousmane Sonko et ses militants ont attaqué la foule qui scandait le nom d’Adji Sarr à l’entrée du village de Tchiky.

Pour le porte-parole de Pastef, Maître Abdoulaye Tall, il s’agissait tout simplement d’une embuscade dont l’objectif était de saboter le » Nemeku Tour » et que des blessés ont été également enregistrés du côté de leurs militants. À l’en croire, la dame Fatou Dione doit être entendue par la justice.