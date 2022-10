Tchiky: O. Ndione violemment tabassé par les gardes du corps de O. Sonko pour avoir crié le nom d’Adji Sarr - adakar.com

News Société Article Société Tchiky: O. Ndione violemment tabassé par les gardes du corps de O. Sonko pour avoir crié le nom d’Adji Sarr Publié le lundi 31 octobre 2022 | senego.com

Tchiky: O. Ndione violemment tabassé par les gardes du corps de O. Sonko pour avoir crié le nom d’Adji Sarr

Incident à Tchiky où Ousmane Sonko s’est rendu ce dimanche dans le cadre de sa caravane « Nemeku Tour ». Des personnes ont été agressées et blessées, des maisons saccagées et vandalisées, renseigne Seneweb visité par Senego.



Les hostilités ont démarré quand un homme a crié le nom d’Adji Sarr. Ce qui a fait sortir les gardes du corps du leader de Pastef de leurs gonds.



« Un des blessés, qui serait entre la vie et la mort, selon sa grande sœur Fatou Ndione, responsable politique de l’Apr à Tchiky, est actuellement en train d’être acheminé à l’hôpital de Mbour », a écrit la journaliste du site sénégalais.

« Les gardes du corps de Sonko viennent de frapper sauvagement notre frère Oumar Ndione de Ngorsekh. Ce crime ne sera pas impuni », indique la famille du blessé dans les colonnes de Emedia.



