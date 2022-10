Affrontements lors du passage du convoi d’Ousmane Sonko à Tchiky: Plusieurs blessés enregistrés, des maisons saccagées... - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Affrontements lors du passage du convoi d’Ousmane Sonko à Tchiky: Plusieurs blessés enregistrés, des maisons saccagées... Publié le dimanche 30 octobre 2022 | dakaractu.com

© Autre presse par DR

Des violences politiques ont éclaté lors de la visite de Ousmane Sonko à Thiecky

Tweet

L'étape de Tchiky( commune de Diass) pour le convoi du " Nemeku Tour" n'a pas été de tout repos. En effet, des affrontements ont éclaté entre des militants de Pastef et des membres de l'Apr. Selon une source de Dakaractu, plusieurs maisons ont été saccagées, des dizaines de blessés enregistrés au niveau des deux camps.



Présentement, les deux camps s'accusent mutuellement. D'après la coordinatrice de l'Apr, Fatou Dione, des garde-corps d'Ousmane Sonko et ses militants ont attaqué la foule qui scandait le nom d'Adji Sarr à l'entrée du village de Tchiky.



Pour le porte-parole de Pastef, Maître Abdoulaye Tall, il s'agissait tout simplement d'une embuscade dont l'objectif était de saboter le " Nemeku Tour" et que des blessés ont été également enregistrés du côté de leurs militants. À le croire, la dame Fatou Dione doit être entendue par la justice.