Sénégal : la star Youssou Ndour devient industriel - adakar.com

Premier au hit parade de la musique sénégalaise depuis au moins quatre décades et leader de la presse privée au Sénégal avec son groupe GFM (presse écrite, radio et télévision) , Youssou Ndour se lance dans l’impression et l’emballage. L’usine Impack & Safa Group située dans la ville nouvelle de Diamniado est le fruit d’un partenariat avec la société égyptienne EL SAFA PRINTING.



L’inauguration de l’ouvrage a eu lieu le 28 octobre avec la présence effective du président Macky Sall, qui a marqué l’occasion pour inviter le secteur privé à investir. «si j’ai tenu à me déplacer personnellement pour cette occasion, c’est à la fois pour réitérer mon soutien à notre secteur privé national, mais également et surtout rendre hommage et dire ma fierté à un compatriote parti de rien, avec sa musique, pour révolutionner notre patrimoine musical, le porter aux quatre coins du monde, en véritable star planétaire. Avant de se lancer dans le milieu pas du tout facile du business, participant ainsi à la création de richesses et d’emplois au plan national. Je suis fier de toi. », a dit Macky Sall à Youssou Ndour



Le projet générera 150 emplois directs. Si le montant de l’investissement n’a pas été dévoilé, ses caractéristiques techniques, elles, sont connues.