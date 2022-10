Samuel Eto’o : « Thierry Henry n’était pas au niveau d’Anelka. En tout cas, pas à mon niveau » - adakar.com

News Sport Article Sport Samuel Eto’o : « Thierry Henry n’était pas au niveau d’Anelka. En tout cas, pas à mon niveau » Publié le samedi 29 octobre 2022 | Autre presse

© Autre presse par DR

Samuel Eto`o Fils, président de la Fédération camerounaise de football

Samuel Eto'o a expliqué pourBooska P qu'il trouvait Thierry Henry moins doué que Nicolas Anelka. Et que le Français n'était pas à son niveau.



Samuel Eto'o a de l'ego. Et l'ancien attaquant du Barça ne mâche pas ses mots. Interrogé dans le cadre d'un documentaire sur le rappeur Dinos par Booska P, le Camerounais a donné son avis sur Thierry Henry. « Je pense qu'il n'était pas au niveau d'Anelka. Il était bon mais je préférais d'autres joueurs. En tout cas, à mon niveau, non ».



Le président de la Fédération camerounaise de football en a profité pour glisser une pique à El-Hadji Diouf. Pour lui, l'ancien buteur du Sénégal est loin de ces sphères du football. « Il n'est même pas dans cette catégorie. Comment tu veux mettre Diouf à côté de Henry ? »