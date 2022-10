Vidéo: Quand Samuel Eto’o classe El Hadj Diouf dans une « catégorie » inférieure à la sienne - adakar.com

Publié le samedi 29 octobre 2022 | actucameroun.com

© Autre presse par DR

El Hadj Diouf et Samuel Eto`o Fils

Interrogé sur Thierry Henri dans une vidéo diffusée sur Twitter, Samuel Eto’o Fils répond cash et assure qu’Anelka était meilleur.



« Je pense qu’il n’était pas au niveau d’Anelka. Titi était bon, j’ai connu … mais je préférais d’autres joueurs. En tout cas il n’était pas à mon niveau. Non », a déclaré Samuel Eto’o Fils.



Relancer sur la clarté de sa réponse comparativement à al question concernant El Hadj Diouf, Samuel Eto’o Fils réagit tout net. « Ah non, je ne parle pas de Diouf parce qu’il n’est même pas dans cette catégorie. Il n’est pas dans cette catégorie », a dit Samuel Eto’o. Une réponse qui soulève une salve de rires.