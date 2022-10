Can beach soccer : le Sénégal champion d’Afrique - adakar.com

Can beach soccer : le Sénégal champion d'Afrique Publié le samedi 29 octobre 2022

© aDakar.com par DR

Can beach soccer : le Sénégal champion d’Afrique

Et de sept pour les Lions de Beach Soccer. Ils ont battu, ce vendredi au Mozambique, les Pharaons» d’Egypte, en finale de la Coupe d’Afrique des nations (Can), édition 2022, à l’issue de la fatidique séance des tirs au but.



A l’instar des Lions du football, qui avaient pris le dessus sur Mohamed Salah et ses coéquipiers, les poulains d’Mamadou Diallo ont fini en beauté ce tournoi qu’ils ont maîtrisé de bout en bout avec, notamment, cinq victoires en autant de matches.



A noter que le Sénégal est également qualifié, pour la septième fois, à la Coupe du monde 2023 de Beach Soccer.