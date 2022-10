COP27: «L’Afrique est déjà plus verte que quiconque», selon Mo Ibrahim - adakar.com

COP27: «L'Afrique est déjà plus verte que quiconque», selon Mo Ibrahim
Publié le vendredi 28 octobre 2022 | RFI

Mohammed Ibrahim dit « Mo Ibrahim », dirige une fondation destinée à améliorer la gouvernance en Afrique.

Le milliardaire soudanais Mo Ibrahim, dont la fondation est membre de la Fondation Afrique-Europe, s’est exprimé le 27 octobre à Bruxelles lors d’un press briefing restreint sur les enjeux de la COP27, vus d’Afrique.



Mo Ibrahim fera partie des personnalités africaines qui se rendront à la COP27 à Charm-el-Cheikh, en Égypte, sans en attendre de grandes avancées. Il ne cache pas son inquiétude sur le manque de discussions et d’accords qui se profile. « La guerre en Ukraine et les chocs internationaux qui y sont associés ont détourné l’attention de certains dirigeants de la question du climat. La compétition entre puissances rend plus compliquée la coopération nécessaire, avec une vision de long terme ».



La Fondation Mo Ibrahim a lancé en mars 2020, avec les Amis de l’Europe, une nouvelle structure dénommée la Fondation Afrique-Europe, en partenariat avec l'African Climate Foundation et ONE. Son rôle est d'organiser des partenariats pour « transformer en opportunités » les relations entre les deux continents.