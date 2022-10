FIFA Qatar 2022 : L’objectif d’Aliou Cissé, ramener la coupe au Sénégal - adakar.com

Sénégal-Égypte: Aliou Cissé, entraîneur du Sénégal

Les Sénégalais ont décroché leur qualification pour le Mondial FIFA Qatar 2022, disputé au Qatar en remportant la séance de tirs au but face à l’Egypte le mardi 29 mars 2022. Aliou Cissé, l’entraîneur des Lions de la Teranga a un objectif en vue, ramener la coupe au Sénégal.



« En audience avec Coach Aliou Cissé, sélectionneur de l’équipe nationale des Lions. Nous avons eu des échanges très cordiaux et riches sur la gestion de l’équipe et surtout de la préparation de la Coupe du monde Qatar2022 avec comme objectif de ramener la Coupe », a écrit le ministre des Sports, Yankoba Diattara sur twitter après une audience avec celui-ci.Notons que l’ancien capitaine des Lions du Sénégal (37 sélections) a donné le premier titre de champion d’Afrique des nations à son pays, en tant que sélectionneur national.



En 2002, il aurait pu être le premier capitaine du Sénégal à brandir le trophée continental. Après son exploit à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), l’histoire entre Aliou Cissé et les « Lions » n’est pas près de se terminer. « Le Comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de football qui a, à l’unanimité, prolongé le contrat d’Aliou Cissé au mois de septembre 2021 jusqu’en 2023, a manifesté le désir d’augmenter le salaire de ce dernier », a fait savoir le site d’informations presseafrik.com.