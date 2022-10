CAN de Beach Soccer 2022: le Sénégal champion face à l’Égypte après des tirs au but - adakar.com

CAN de Beach Soccer 2022: le Sénégal champion face à l'Égypte après des tirs au but Publié le vendredi 28 octobre 2022

Les Lions du Sénégal vainqueur de la CAN 2022 de Beach Soccer

Maputo, le 28 octobre 2022 - Les Lions de la Téranga ont glané leur 7e titre de champions d`Afrique de Beach Soccer en battant les Pharaons d`Egypte en finale, ce vendredi, au Mozambique. Tweet

Au Mozambique où s’est jouée la compétition, les Lions du Sénégal ont eu de la peine à disposer des Pharaons d’Égypte en finale. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes se neutralisent 2-2.



Il a fallu l’épreuve fatidique des tirs au but pour voir le Sénégal remporter son 7e titre continental. Au final, les joueurs du coach Mamadou Diallo s’imposent 6-5 après les tirs au but.



Avec cette victoire en finale face à l’Égypte, le Sénégal poursuit sa grande domination du Beach Soccer sur le continent africain. En 11 édition de la CAN de Beach Soccer, le Sénégal a remporté 7 titre de champion dont les 4 dernières de manières consécutives.



Victoire saluée par le président Macky Sall



Le président de la République Macky Sall a salué la prouesse des Lions de la Téranga quelques minutes après le coup de sifflet final. Sur Twitter, le chef de l’Etat a écrit: "Champions d’Afrique pour la 7ème fois! Quel match ! Bravo à l’équipe nationale de beach soccer qui a décroché son 7ème titre de champion d’Afrique. MERCI à vous tous, joueurs et encadrement technique pour ce merveilleux exploit", a écrit Macky Sall sur Twitter.



Les Lions sont déjà qualifiés avec les Pharaons d’Égypte à la Coupe du monde de Beach Soccer en 2023.



Makhtar C.