Les classes préparatoires aux grandes écoles vont réduire la fuite des cerveaux, selon Macky Sall
Publié le vendredi 28 octobre 2022

© aDakar.com par PMD

Pose de la première pierre des classes préparatoires aux Grandes écoles (Cpge)

Dakar, le 27 octobre 2022 - Le président de la République a procédé, ce jeudi 27 octobre 2022, à la pose de la première pierre des Classes préparatoires aux Grandes écoles (Cpge).

Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) lancées officiellement jeudi à Thiès (ouest) vont permettre au Sénégal d’atteindre trois objectifs, dont la réduction de la fuite des cerveaux, a assuré le président de la République, Macky Sall.



‘’Après des études minutieuses (…), nous avons pris la décision d’ouvrir ici, chez nous, au Sénégal, les classes préparatoires aux grandes écoles’’, dans le but de ‘’minorer la fuite des cerveaux’’, a dit M. Sall à l’ouverture officielle des CPGE, dans l’enceinte de l’Ecole polytechnique de Thiès (EPT).



L’un des objectifs que veut atteindre l’Etat du Sénégal en ouvrant les CPGE est de ‘’renforcer et diversifier l’offre pédagogique’’ de l’enseignement supérieur.



Un troisième objectif est de donner aux meilleurs bacheliers sénégalais la chance de poursuivre leurs études dans leur propre pays, avec des standards de qualité ‘’en minimisant les risques de déperdition liés aux études à l’étranger’’.



La plupart des jeunes bacheliers deviennent vulnérables lorsqu’ils sont appelés à séjourner loin de leur famille, a laissé entendre le chef de l’Etat.



‘’Entre 2014 et 2021, a-t-il déclaré, 80 % des bénéficiaires des bourses d’excellence des grandes écoles sont restés à l’étranger.’’ Cette estimation ne concerne que le Sénégal, selon Macky Sall.



Le Sénégal a besoin de ses ‘’meilleurs cerveaux’’, a-t-il souligné.



Désormais, les classes préparatoires ouvertes à l’EPT seront les réceptacles des meilleurs élèves sénégalais désireux de se spécialiser dans les mathématiques, la physique, la chimie, les sciences de l’ingénieur, les filières techniques, etc.



Les CPGE du Sénégal, une réplique des grandes écoles françaises, vont permettre à leurs pensionnaires d’accéder par voie de concours à de prestigieux établissements de formation, dont l’EPT, l’Ecole militaire de santé, l’Ecole nationale supérieure des mines et de la géologie - le nouveau nom de l’Institut des sciences de la terre - et l’Ecole nationale supérieure d’agriculture de Thiès.



La création des classes préparatoires aux grandes écoles va renforcer la vocation de Thiès d’être ‘’un pôle scolaire de rang international’’, avec plusieurs écoles, auxquelles va bientôt s’ajouter une école d’infanterie, selon le chef de l’Etat



Il dit s’être déplacé pour ‘’reconnaître le mérite’’ de la cinquantaine de ‘’pionniers’’ des CPGE, qui ont été choisis parmi quelque 500 candidats, sur la base de leurs résultats.



Macky Sall les a exhortés à redoubler d’efforts. L’Etat va les aider en les mettant dans de bonnes conditions de travail, a-t-il promis.



Le président de la République estime, par ailleurs, que le système éducatif sénégalais, ‘’malgré les soubresauts qu’il connaît, est l’un des meilleurs d’Afrique’’.





Il a profité de la cérémonie officielle de lancement des CPGE pour remettre leur diplôme de fin d’études à une quarantaine d’ingénieurs, qui constituent la 45e promotion de l’EPT.