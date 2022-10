Dakar: Les malades mentaux envahissent les rues - adakar.com

Dakar: Les malades mentaux envahissent les rues Publié le vendredi 28 octobre 2022 | Rewmi

Les malades mentaux dans les rues de Dakar

Le constat qui a été fait et que les malades mentaux deviennent de plus en plus nombreux. Beaucoup n’arrivent pas à comprendre ce phénomène inquiétant.

En faisant le tour de la ville de Dakar le constat nous constatons qu’elle est remplie de malades mentaux. Dans certaines localités comme à la médina beaucoup disent que ce phénomène est causé par les produits toxiques qu’ils utilisent comme le chanvre indien ou de la drogue . Interpellé par nos soins Daouda ndao trouver à la rue 22 de la médina donne son avis » la moitié des malades mentaux sont des jeunes car il consomme des substances illicite qui ne sont pas bon pour la santé , souvent les sénégalais ont tendance à dire que les malades mentaux sont atteintes par des esprits maléfique mais c’est pas toujours le cas donc les parents devraient surveiller les enfants de plus près afin de leur éviter ce genre de phénomène » conseille cette homme.





A quelques mètres de notre précédent interlocuteur se trouve un jeune homme du nom de Modou Diop » je me demande bien si les malades mentaux ne sont-ils pas plus nombreux que les personnes licites. La consommation du chanvre indien est devenue une tendance chez les jeunes donc c’est l’ultime conséquence qui en découle si elle est consommée abusivement, les personnes qui l’utilisent devrait faire attention à leur santé « .



Juste à côté, une dame répondant au nom Ndeye Fatou Samb qui pense que la faute reviens aux parents qui prête plus beaucoup d’attention à leurs enfants » Avec des parents qui travaillent matin, midi et soir ils ne vont jamais avoir de temps à consacrer à leurs enfants, il est tellement facile d’influencer un enfant que ça leur coûte la vie » s’inquiète cette femme.





Aby Thiam mère de famille a aussi donné son point de vue : » En tant que parents, il est de notre devoir de veiller à la sécurité de nos enfants, donc il est primordial de gérer leurs éducation à la lettre. Si tous les parents se préoccupent de préoccupation de l’éducation de base de leurs enfants alors il y aura moins de drogués dans le pays » explique -t-elle.



Les parents doivent prendre leurs responsabilités envers leurs enfants afin de les empêcher de sombrer dans le mauvais chemin. La jeunesse est l’avenir de demain et il faut qu’ils prennent conscience de cela.







FATOU BA (STAGIAIRE)