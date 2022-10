Inondations historiques au Sénégal : «On a vu des habitants circuler à scooter des mers» - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Inondations historiques au Sénégal : «On a vu des habitants circuler à scooter des mers» Publié le vendredi 28 octobre 2022 | www.leparisien.fr

© aDakar.com par BL

Remise de motopompes aux municipalités de la ville de Dakar

Dakar, le 10 septembre 2022 - Le maire de la ville de Dakar a procédé à une remise de motopompes à différentes municipalités de la Ville de Dakar pour soulager les populations impactées par les inondations. Tweet

Plusieurs pays africains subissent des inondations meurtrières. À Dakar (Sénégal), il est tombé récemment en une journée… l’équivalent de six mois de pluie !

Lors de la dernière inondation, Ousmane Mbengue a eu beau utiliser des seaux et déclencher une motopompe pour écoper, l’eau a fini par avoir raison de sa télévision et de ses fauteuils. Dans la cour intérieure de sa maison où vivent une trentaine de personnes, on patauge encore sur un sol en terre battue détrempé. Et plus on s’enfonce dans le dédale des chambres, construites en contrebas de la rue, plus les murs sont fissurés par l’humidité. « Ici, on avait de l’eau au pied de notre lit », décrit le délégué du quartier Darou Marnane.