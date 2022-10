Dakar défend un contrat d’armes jugé douteux impliquant une société israélienne - adakar.com

Le contrat avec le Sénégal n'aurait pas été signé par un homme d'affaires nigérien douteux, mais pour son compte par le fondateur d'une compagnie israélienne



Le gouvernement sénégalais a invoqué le secret Défense jeudi pour justifier un contrat d’achat d’armes passé pour le ministère de l’Environnement avec une société dirigée selon un consortium de journalistes par un homme d’affaires nigérien mis en cause dans des marchés d’armement douteux.



Le consortium Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) rapporte sur son site que l’État sénégalais a signé début 2022 un contrat de 77 millions de dollars avec une société peu connue pour la fourniture de fusils d’assaut, pistolets semi-automatiques, munitions et autres équipements destinés au ministère de l’Environnement.



La société en question, Lavie Commercial Brokers, créée seulement quelques semaines auparavant, est dirigée par le Nigérien Aboubakar Hima, dit l’OCCRP.