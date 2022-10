« Second quinquennat », « rencontre » Mimi-Sonko : Awa Gueye « élit » Macky sur ses réalisations (Senego-TV) - adakar.com

« Second quinquennat », « rencontre » Mimi-Sonko : Awa Gueye « élit » Macky sur ses réalisations (Senego-TV) Publié le vendredi 28 octobre 2022

© Autre presse par DR

3e mandat; Apr Kaolack; Assemblée nationale (cas Mimi Touré et sa rencontre supposée avec Ousmane Sonko, déclaration politique générale de Amadou Ba, accusations d’Abass Fall sur une supposée « gestion nébuleuse »…); sont, entre autres sujets qui ont été débattus avec notre invitée.



Awa Guèye, députée de la 13e Législature et responsable apériste à Kaolack, s’est entretenue avec Senego ce jeudi 27 octobre. Elle est catégorique sur la question du « second quinquennat » de son leader Macky Sall vu, selon elle, ses nombreuses réalisations. Aussi prévient-elle les mouvements de la société civile, Y’En A Marre, entre autres…